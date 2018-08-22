Недобросовестный потребитель попался на краже электроэнергии

Сотрудниками Городищенского РЭС Кузнецкого производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" выявлен и пресечен факт бездоговорного потребления электрической энергии одним из жителей города Городище Пензенской области. Недобросовестный потребитель занимался разведением домашней птицы, а нагревательные элементы своего инкубатора подключал к проводам воздушной линии электропередачи в обход прибора учета.

"В начале этого года на границе балансовой принадлежности у всех потребителей, подключенных в Городище от ТП-323/250 по ВЛ-0,4кВ фидер №17, нами установлены интеллектуальные приборы учета. Это было связано с высоким уровнем потерь на этой линии, - пояснил заместитель директора по реализации услуг Кузнецкого ПО Евгений Рыжов. - После установки интеллектуальной системы учета мы проанализировали снижение потерь. В итоге было решено провести рейд в вечернее время суток с целью выявления энерговора".

В ходе осмотра проблемного участка распределительной сети в Городище энергетики обнаружили провод, наброшенный на воздушную линию электропередачи до прибора учета, установленного на опоре.

"В отношении лица, осуществившего "наброс", наши специалисты составили акт о безучетном потреблении электроэнергии и приложили схему подключения устройства потребителя мощностью 6,5 кВт до прибора учета, - пояснил Евгений Рыжов. – Сумма ущерба компании составила более 27 тыс. рублей, которую владелец инкубатора должен будет компенсировать".

Специалисты групп баланса и учета электроэнергии филиала "Пензаэнерго" еженедельно осуществляют плановые и внеплановые проверки приборов учета, а также проводят рейды по выявлению несанкционированного подключения к электрическим сетям компании. За 7 месяцев 2018 года выявлено 454 случая безучетного потребления электроэнергии в объеме 1 954,4 тыс. кВт*ч и три случая бездоговорного потребления в объеме 41,05 тыс. кВт*ч. Ущерб, причиненный сетевой компании (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии), оценивается более чем в 2,1 млн рублей.

Недобросовестным потребителям приходится не только оплачивать доначисления за похищенную электроэнергию (по нормативу с повышающим коэффициентом в десятикратном размере). Им также грозит штраф согласно статье 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа" (для граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей). За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет. В случае выхода из строя электросетевого оборудования или электрической техники других потребителей затраты на ремонт также возлагаются на энерговора.

Энергетики напоминают, что в случае, если граждане располагают информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети или безучетном потреблении электроэнергии, о факте энерговоровства необходимо сообщить в район электрических сетей (РЭС) филиала "Пензаэнерго" по месту жительства или по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-700-18-12. Анонимность гарантируется.