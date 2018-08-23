 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

ООО "Башкирэнерго" оснащает подстанции дуговыми защитами

ООО Башкирэнерго оснащает подстанции дуговыми защитами

23 августа 2018, 14:50
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

Обсудить на форуме

219 просмотров

ПО "Уфимские городские электрические сети" ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") выполняет работы по реконструкции релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях города. В его рамках проводится оснащение секций шин 6-10 кВ устройствами защит от дуговых замыканий. На данный момент завершены работы на ПС 110/6 кВ "Орджоникидзевская" и ПС 110/6/10 кВ "Дежнево". В то же время реконструкция продолжается на ПС 110/35/6 кВ "Старая Уфа".

По словам начальника отдела РЗА ПО "УГЭС" Александра Фесенко, дуговые защиты необходимы для снижения риска повреждения оборудования при возникновении коротких замыканий в ячейках комплектного распределительного устройства 6-10 кВ. Проводимые уфимскими сетевиками работы значительно продлевают сроки эксплуатации оборудования, тем самым положительным образов влияют на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, среди которых крупные социальные, промышленные и бытовые объекты.

Компания: ООО "Башкирэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Энергетика
На Сосногорской ТЭЦ завершается летняя ремонтная кампания
Энергетики Пермской сетевой компании заменят более 250 метров теплосети на улице Петропавловская
Чувашская энергосбытовая компания приняла участие в работе Бульвара энергосбережения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно