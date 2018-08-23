ООО "Башкирэнерго" оснащает подстанции дуговыми защитами

ПО "Уфимские городские электрические сети" ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") выполняет работы по реконструкции релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях города. В его рамках проводится оснащение секций шин 6-10 кВ устройствами защит от дуговых замыканий. На данный момент завершены работы на ПС 110/6 кВ "Орджоникидзевская" и ПС 110/6/10 кВ "Дежнево". В то же время реконструкция продолжается на ПС 110/35/6 кВ "Старая Уфа".

По словам начальника отдела РЗА ПО "УГЭС" Александра Фесенко, дуговые защиты необходимы для снижения риска повреждения оборудования при возникновении коротких замыканий в ячейках комплектного распределительного устройства 6-10 кВ. Проводимые уфимскими сетевиками работы значительно продлевают сроки эксплуатации оборудования, тем самым положительным образов влияют на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, среди которых крупные социальные, промышленные и бытовые объекты.