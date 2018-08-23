142 сотрудника филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" с начала года повысили свою квалификацию

В соответствии с планом-графиком профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") в первом полугодии направил на обучение 142 специалиста.

Так, свои знания усовершенствовали 41 руководитель, 39 специалистов и 62 представителя рабочих профессий. Затраты на их обучение составили почти 1,3 млн рублей.

Обучающие курсы и переподготовку они прошли в образовательных учреждениях "Учебный центр" (г. Черкесск), "Учебный комбинат" (г. Ессентуки), "Знание" (г. Ставрополь), в Центре гражданской защиты (г. Черкесск). Кроме этого, семь специалистов филиала проходили обучение в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации (г. Санкт-Петербург), еще несколько сотрудников – в учебно-консультационном центре "Стандарты и метрологии" (г. Краснодар), учебно-методическом кабинете Ростехнадзора (г. Москва) и Ивановском государственном энергетическом университете (г. Иваново).

Помимо этого, 725 сотрудников филиала прошли обучение основам производственной безопасности без отрыва от работы.

Непрерывный процесс повышения квалификации и переподготовки производственно-промышленного персонала является одним из ключевых факторов успешного выполнения всех поставленных перед энергетиками задач. Это связано, в первую очередь с тем, что энергетическая отрасль постоянно развивается, внедряются новые технологии и программы, модернизируется оборудование, а это требует от энергетиков совершенствования знаний и умения работать с новым электрооборудованием, устанавливаемым на объектах филиала.

Всего же повышение квалификации и переподготовку в текущем году пройдут 291 сотрудник филиала, на обучение которых филиалом МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго будет направлено около 2,5 млн рублей.