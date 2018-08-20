АББ обеспечивает электроэнергией льдинный материк

Антарктида, одна из самых экстремальных и хрупких экосистем в мире, является всемирной базой для экологических исследований окружающей среды. Это территория, где проводятся замеры для изучения глобальных изменений климата. Исследования, проводимые здесь, очень важны для лучшего понимания будущего нашей планеты. Из-за хрупкой природы этой экосистемы крайне важно избегать каких-либо воздействий на нее. В соответствии с международными договорами и соглашениями, все научные исследования, проводимые здесь, должны сопровождаться строгим мониторингом их влияния на окружающую среду.

Как и у многих других стран, у Уругвая уже больше 50 лет есть своя база в Антарктиде. "Артигас" (Artigas), как и другие антарктические базы, традиционно снабжался электроэнергией за счет дизельных генераторов — наследие начала 80-х, когда возобновляемые источники энергии ещё только начинали появляться. Кроме воздействия на окружающую среду, логистика, связанная с покупкой, транспортировкой и хранением дизельного топлива в таких суровых условиях, делает использование ископаемого топлива для энергоснабжения этих баз неэффективным, опасным и дорогостоящим.

Правительство Уругвая активно выступает за интеграцию возобновляемых источников энергии. Благодаря 10-летней программе уменьшения зависимости от ископаемого топлива около 97% электричества страна получает из возобновляемых источников энергии — воды, ветра и биомассы. В связи с этим правительство признало возможным внедрение такой замены в Антарктиде для обеспечения стабильной работы и исследований, проводимых на базе "Артигас".

Правительство обратилось к Novasol Ingenieria, крупнейшей в Уругвае инжиниринговой компании, которая предлагает фотогальванические решения, с целью поставить экспериментальную солнечную установку, предназначенную для работы в суровых условиях Антарктиды. Проектная группа столкнулась с рядом трудностей, включая ветер до 200 км/ч, низкие температуры и сильные колебания в длительности светового дня, с максимального 16-часового летом до 2-часового зимой. Ситуацию усложняло то, что завершить установку нужно было в короткий промежуток времени, до того, как время года сменится и на материк опустится полярная ночь.

Чтобы справиться с этой задачей в особенно тяжёлых условиях Novasol выбрал компанию ABB. Решения, предоставленные ABB, включали:

• Однофазный инвертор UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB, 1.2 кВт

• Регистрирующее устройство VSN700-03

• Коммуникационную плату UNO-DM-COM

• Метеостанцию VSN800-14

• Выключатель нагрузки на стороне постоянного тока

• Автоматический выключатель на стороне переменного тока

• Соединители MC4-Evo2

Novasol и ABB совместно тестировали эти устройства, воссоздавая в лабораторных условиях агрессивную окружающую среду Антарктиды, чтобы гарантировать их работу в суровых полевых условиях. Гибкие возможности инвертора UNO-DM-PLUS по автоматической настройке подключения совместно с возможностью удалённого мониторинга означали, что Novasol не только сможет завершить установку на 1,2 кВт в трёхдневный период, но и будет иметь возможность удалённо контролировать работу оборудования, собирать данные о погодных условиях, который можно использовать при строительстве более крупных установок у будущем.

Платформа управления солнечными станциями Aurora Vision® на базе инверторов ABB используется для удалённого мониторинга. Проблема обеспечения надёжного подключения к Интернету была успешно решена благодаря двум спутникам связи.

Предварительные испытания, проведенные ABB в лабораторных условиях вместе с локальным и международным материально-техническим обеспечением гарантировали, что Novasol успешно и своевременно реализует проект. "Мы знали, что в случае возникновения проблем, со стороны ABB мы можем надеяться на поддержку", — отмечает Диего Ороньо (Diego Oroño), менеджер проекта Novasol.

Показатели пилотного проекта очень воодушевили. Следующий шаг — строительство завода на 100 кВт в 2019 году. Уругвай стремится к тому, чтобы в ближайшей перспективе 45% и на 100% — в долгосрочной перспективе, его потребностей в электроэнергии в Антарктиде покрывались через возобновляемые источники энергии. Прочное сотрудничество между Novasol и ABB на первом этапе дало надежду на взаимодействие и в более сложных проектах в будущем.

Контр-адмирал Нуньес (Nuñez), президент Уругвайского антарктического института, комментирует: "Предварительная настройка системы в тестовой среде сделала работу по установке в Антарктиде очень простой".