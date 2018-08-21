Чистая прибыль МРСК Северо-Запада по МСФО за 6 месяцев 2018 года превысила 1,1 млрд рублей

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО включает финансовую отчетность ПАО "МРСК Северо-Запада" и контролируемых им дочерних обществ: ОАО "Псковэнергоагент", ОАО "Псковэнергосбыт", ОАО "Лесная сказка", ОАО "Энергосервис Северо-Запада".

Выручка за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составила 32 283 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 19 149 млн рублей, от реализации электроэнергии – 12 685 млн рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению – 165 млн рублей.

Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 8 162 млн рублей (34%), в том числе объем выручки от реализации электроэнергии увеличился на 9 453 млн рублей (в 4 раза), что связано с началом исполнения Обществом функций гарантирующего поставщика с 01 января 2018 года на территории Архангельской области в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 22.12.2017 №1202 и с 01 апреля 2018 года на территории Вологодской области в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 23.03.2018 г. №178.

Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии снизился на 863 млн рублей по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в основном за счет прекращением действия договоров "последней мили", объем выручки от услуг по технологическому присоединению снизился на 345 млн рублей, в связи с сокращением объемов актирования крупных договоров технологического присоединения.

Увеличение операционных расходов относительно уровня аналогичного периода 2017 года пропорционально росту выручки, рост составил 7 498 млн рублей (33%). Рост операционных расходов так же связан с подхватом Обществом функции гарантирующего поставщика электроэнергии и мощности.

На 30 июня 2018 года в структуре активов Группы 80% приходится на внеоборотные активы, которые на 97% представлены основными средствами (38 546 млн рублей).

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (86%) занимает дебиторская задолженность (8 772 млн рублей). За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 218 млн рублей (2%), что обусловлено переводом потребителей на прямые договоры оказания услуг по передаче электроэнергии, а также эффективной претензионно-исковой работой.

В структуре обязательств 44% приходится на кредиты и займы, сумма которых на конец отчетного периода составила 13 549 млн рублей, что на 785 млн рублей меньше, чем на начало года. Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность на 30 июня 2018 года увеличилась на 1 093 млн рублей (9%), в основном за счет текущей задолженности за поставку электроэнергии и мощности.

Финансовый результат за отчетный период – чистая прибыль в размере 1 180 млн рублей.

EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизации, уплаты и получения процентов) составила 4 292 млн рублей. Показатель Net Debt/EBITDA составил 3,13.