 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС реконструировала на Южном Урале линию электропередачи 220 кВ "Козырево – Шумиха"

ФСК ЕЭС реконструировала на Южном Урале линию электропередачи 220 кВ Козырево – Шумиха

24 августа 2018, 09:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА, ЛЭП

Обсудить на форуме

75 просмотров

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию первой цепи воздушной линии электропередачи 220 кВ "Козырево – Шумиха" протяженностью 108 км. Повышена надежность работы объекта, который обеспечивает переток 80 МВт мощности между Челябинской и Курганской областями.

Были отремонтированы 25 опор, установлены стеклянные изоляторы, заменены более 70 подвесок изоляторов. Трасса ЛЭП проходит по болотистой местности, поэтому для доставки оборудования использовалась высокопроходимая вездеходная техника.

Линия электропередачи 220 кВ "Козырево – Шумиха" была построена в 1975 году. Она обеспечивает электроснабжение Шумихинского и Щучанского районов Зауралья с численностью населения около 40 тыс. человек, а также резервное питание Челябинска и прилегающих территорий.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Выпутаться из
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада по МСФО за 6 месяцев 2018 года превысила 1,1 млрд рублей
МРСК Центра опубликовала результаты деятельности за 6 месяцев 2018 по МСФО, прибыль за период составила 2,2 млрд руб.
Недобросовестный потребитель попался на краже электроэнергии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно