ФСК ЕЭС реконструировала на Южном Урале линию электропередачи 220 кВ "Козырево – Шумиха"

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию первой цепи воздушной линии электропередачи 220 кВ "Козырево – Шумиха" протяженностью 108 км. Повышена надежность работы объекта, который обеспечивает переток 80 МВт мощности между Челябинской и Курганской областями.

Были отремонтированы 25 опор, установлены стеклянные изоляторы, заменены более 70 подвесок изоляторов. Трасса ЛЭП проходит по болотистой местности, поэтому для доставки оборудования использовалась высокопроходимая вездеходная техника.

Линия электропередачи 220 кВ "Козырево – Шумиха" была построена в 1975 году. Она обеспечивает электроснабжение Шумихинского и Щучанского районов Зауралья с численностью населения около 40 тыс. человек, а также резервное питание Челябинска и прилегающих территорий.