Комплекс пожаробезопасных кабельных решений от компании AEI Cables

Компания AEI Cables заявила о том, что прислушавшись к требованиям своих потребителей, она разработала целый пакет современных пожаробезопасных кабельных решений, которые не потеряют актуальности в будущем. Разработанный и предлагаемый потребителям комплекс пожаробезопасных кабельных продуктов поможет повысить стандарт систем обеспечения пожаробезопасности в зданиях различного назначения.

Как отметил г-н Стюарт Доувер (Stuart Dover), коммерческий директор компании AEI Cables, этот комплекс решений поддерживает стремление сделать наши здания безопаснее и обеспечить надёжное функционирование всех систем, включая устройства пожарной сигнализации, системы голосового оповещения и аварийные осветительные сети. В ситуации реального пожара эти кабели обеспечат пожарно-спасательным службам возможность найти и эвакуировать людей, а также помогут обеспечить защиту имущества. В то же время имеются сведения о том, что на рынок всё ещё попадают несертифицированные кабельные продукты, и просто невозможно жертвовать качеством в случае использования таких продуктов в критически важных областях.

Предлагаемый компанией AEI Cables пакет пожаробезопасных кабельных решений включает кабели с минеральной изоляцией (MIC), кабели повышенной пожаробезопасности серии Firetec Enhanced или Firetec Power и полный ассортимент арматуры для всех пожаробезопасных кабелей. Кабели серии Firetec и соответствующая арматура обладают повышенной пожаробезопасностью и обеспечивают работу систем противопожарной безопасности в случае реального пожара в течение от 30 до 120 минут.

Области применения кабелей серии Firetec: жилые, промышленные и административные здания, торговые центры, аэропорты, памятники архитектуры и исторические здания. Кабели этой серии обеспечивают надёжное функционирование систем пожарной сигнализации, автоматических установок водяного пожаротушения, систем мониторинга обеспечения и безопасности зданий в случае возникновения пожара. Классификация пожаробезопасности кабельных изделий подразделяется на категории 1, 2 и 3. Категории 1 и 2 означают возможность эвакуации людей в течение 30 минут и 60 минут соответственно, и кабели подвергаются испытаниям в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Силовые кабели и кабели управления категории 3 должны отвечать требованиям 120-минутного испытания соответствующего стандарта. Только кабели с минеральной изоляцией или кабели повышенной пожаробезопасности, соответствующие требованиям стандарта BS7846 F120, отвечают этим критериям.