"МОЭК" завершает подготовку тепловых сетей к отопительному сезону

ПАО "МОЭК" завершает кампанию по подготовке систем теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2018–2019 годов. Гидравлические испытания тепловых сетей в соответствии с графиком будут закончены 25 августа 2018 года.

К работе в осенне-зимнем периоде подготовлены 15,7 тыс. км. тепловых сетей, в том числе порядка 7,9 тыс. км. магистральных сетей и 7,8 тыс. км. разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. жилых домов.

Для проведения профилактических работ система централизованного теплоснабжения Москвы была разделена на 597 десятидневных этапов протяженностью от 5 до 12 км. На каждом из них проводились мероприятия по подаче повышенного давления и предупредительные ремонты на выявленных потенциально аварийных участках, а затем повторные гидравлические испытания.

Планово-предупредительные ремонты прошли на 22 находящихся в эксплуатации "МОЭК" районных и квартальных тепловых станциях (КТС), 70 малых котельных и 10104 тепловых пунктах.

Профилактические работы в 2018 году проводились с учетом Чемпионата мира по футболу, их график был скорректирован для обеспечения горячим водоснабжением спортивной и гостиничной инфраструктуры Москвы.