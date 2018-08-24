Пермские теплоэнергетики ограничивают подачу ресурсов коммерческим потребителям-должникам

Пермский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" отключил от энергоснабжения автотранспортное предприятие по адресу ул. Бригадирская, 14 в городе Перми. Расположенная здесь компания допустила накопление задолженности в размере 1,3 млн рублей перед теплоснабжающими организациями Пермский филиал "Т Плюс" и ООО "Пермская сетевая компания". Собственнику помещений неоднократно направлялись предложения урегулировать задолженность, а также предупреждения о возможном отключении. Однако руководители компании не проявили желания решить возникшие проблемы.

Исчерпав все предусмотренные законом меры, энергетики вынужденно перешли к крайнему шагу – вырезанию части теплосети, по которой ресурс подается в здание, принадлежащее должнику. Согласно законодательству, поставщик ресурса вправе применить подобные санкции в отношении юридических лиц за просрочку платежа за два расчетных периода или один месяц. В итоге должнику придется заплатить не только сам долг, но и компенсировать расходы на работы по демонтажу трубы и повторное подключение.

Состоявшееся отключение должника – часть программы рейдов по отключению коммерческих потребителей услуг отопления и горячего водоснабжения, допустивших накопление задолженности за полученные ресурсы.

Напомним, Пермский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" осуществляет продажу услуг отопления и горячего водоснабжения компаний Группы "Т Плюс" в Пермском крае: Пермский филиал ПАО "Т Плюс" и ООО "Пермская сетевая компания" в Перми и Краснокамске, АО "Березниковская сетевая компания" в Березниках и ООО ИнвестСпецПром" в Чайковском. Энергетики отмечают, что по состоянию на 1 августа 2018 года коммерческие потребители в Прикамье накопили задолженность за энергоресурс в размер 475,5 млн рублей, в том числе 362 млн рублей только по Перми. Всего в группу должников входит около 5 тысяч контрагентов из четырех городов Пермского края, и они несут значительные риски прекращения своей работы с наступлением холодов.

"Отопительный сезон начнется не для всех, – подчеркивает Анатолий Лаврентьев, заместитель директора Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" по техническим вопросам. – Каждый потребитель должен понимать, что для получения энергоресурса с началом зимы у него не должно быть неурегулированной задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения. Тем, у кого такие проблемы есть, необходимо до начала осенне-зимнего сезона в обязательном порядке оплатить возникшую задолженность".

