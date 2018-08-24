Правительство готовит план развития инфраструктуры

Аналитический центр при правительстве разработал порядок отбора проектов для предусмотренного майским указом комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Пока фильтры первого этапа отбора не прошла почти половина от общего числа заявленных проектов. Оптимальным в условиях ограниченного объема бюджетных средств в центре считают составление набора проектов с общей суммой бюджетного финансирования в 3 трлн руб.— это примерно соответствует предполагаемому объему Фонда развития.

Аналитический центр (АЦ) при правительстве разработал методику отбора проектов для включения в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Такой план, согласно указу президента, должен быть утвержден до 1 октября. Он призван обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров "Запад—Восток" и "Север—Юг", а также повысить "уровень экономической связанности" территории РФ.

Как пояснил “Ъ” руководитель АЦ Владислав Онищенко (назначен на эту должность вчера, с мая 2018 года был исполняющим обязанности), подготовленная методика уже одобрена на одном из совещаний у вице-премьера Максима Акимова. При этом, добавляют в центре, Минэкономики разрабатывает более общую методику оценки социально-экономических эффектов от реализации проектов — она будет применяться не только в транспортной сфере и заменит методику АЦ.

Из документа следует, что в инфраструктурный план могут быть включены проекты двух видов: проекты развития (те, что вносят прямой вклад в достижение целей указа и приводят к существенным изменениям транспортной доступности) и проекты жизнеобеспечения (если их не делать, работающие объекты придется закрывать или консервировать, здесь же — социально значимые объекты).

Достижение основных целей указа должен обеспечить так называемый "Пакет 3000", предполагающий финансирование из федерального бюджета в размере более 3 трлн руб. Среди таких крупнейших проектов — строительство ледоколов, реконструкция автодорог М5 и М7, новая скоростная трасса Казань—Екатеринбург, развитие Московского транспортного узла и достройка автодороги Москва—Санкт-Петербург (в пределах предусмотренных средств). Отметим, что сопоставимую сумму Белый дом и планирует потратить на реализацию ключевых инфраструктурных проектов — объем Фонда развития должен достигнуть к 2024 году 3,5 трлн руб.

Всего внесенный в Белый дом проект плана развития магистральной инфраструктуры включает 690 проектов и требует 6,5 трлн руб. (из них 3 трлн руб. за счет федерального бюджета). В Минэкономики “Ъ” пояснили, что проект плана включает "большинство предложений, представленных регионами и заинтересованными ведомствами, окончательный отбор проектов еще предстоит". В выборке же АЦ представлены 324 проекта транспортной инфраструктуры по пяти направлениям — авиасообщение, автотранспорт, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт. По словам главы центра, рассматривались все проекты магистральной инфраструктуры, предложенные Минтрансом, в перечень попали первоочередные с наибольшими социально-экономическими эффектами проекты. Работа по формированию проектов в энергетической сфере, также перечисленных в президентском указе, все еще проводится Минэнерго, отмечает Владислав Онищенко.

Отбор проектов проходит в два этапа. Первый — экспресс-оценка соответствия проекта целям указа и степени его проработанности. На этой стадии проектам начисляются баллы за соответствие каждому из критериев. Если проект набрал больше половины от максимально возможного количества, он переходит во второй этап отбора. Есть и группа проектов, которые переходят на второй этап автоматически,— это проекты жизнеобеспечения стоимостью менее 1,5 млрд руб. и те, что не требуют вложений федерального бюджета. Отметим, что доля не прошедших первый этап отбора проектов достигает практически половины от их общего числа.

Впрочем, в рамках второго этапа могут быть проанализированы проекты, по которым в ходе отбора поступила уточненная информация. По итогам будут сформированы группы проектов, выделенные по соотношению индекса экономического эффекта и величины требуемой господдержки. Возможности привлечения в проекты внебюджетных средств будут оцениваться Российским фондом прямых инвестиций и Внешэкономбанком. "По части проектов уже есть заинтересованность инвесторов, соглашения о намерениях, ведутся переговоры",— заверяет господин Онищенко. При этом он добавляет, что по проектам без таких проработок будет проводиться дополнительная оценка, возможно высвобождение бюджетных средств и перенаправление их на другие проекты. Если же инвестор так и не будет найден (или появятся внешние факторы, не позволяющие включить проект в комплексный план), такие проекты могут быть заменены следующими по списку.

Коммерсант