РусГидро приступило к замене гидроагрегатов Майнской ГЭС

В рамках программы комплексной модернизации генерирующих объектов РусГидро приступило к проекту замены гидроагрегатов Майнской ГЭС, входящей в состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса.

Майнская ГЭС мощностью 321 МВт расположена ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без негативных последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы.

Первый гидроагрегат Майнской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году, и к настоящему времени гидросиловое оборудование станции отработало нормативный срок службы.

Поставщики оборудования были определены по результатом конкурса, ими стали российские предприятия. На заводах расположенного в Санкт-Петербурге концерна "Силовые машины" будут изготовлены новые гидротурбины, новосибирское предприятие ЭЛСИБ поставит гидрогенераторы. Ввести новые гидроагрегаты в эксплуатацию планируется в 2021-2022 годах.

Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается заменой гидросилового оборудования. Уже заменено устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, обновлены генераторные выключатели, системы релейной защиты и автоматики. Реализуется проект замены силовых трансформаторов станции.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.