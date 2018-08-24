Сибирский фанерный комбинат в начале 2019г откроет новый цех в Заринске

Сибирский фанерный комбинат к марту 2019 года планирует смонтировать оборудование для нового лущильного цеха в Заринске, сообщает пресс-центр правительства Алтайского края.

Площадь нового корпуса составит 12 тыс. кв. метров. В нем будет изготавливаться шпон, из которого производят фанеру.

"На сегодняшний день на производстве Сибирского фанерного комбината трудятся 150 сотрудников, порядка 30 человек планируют трудоустроить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также предприятие до конца текущего года рассчитывает получить статус резидента территории опережающего развития (ТОР) города Заринска.

Аналогичный статус в этом году намерено получить и предприятие "Экспресс лес", которое наращивает объемы и расширяет ассортимент выпускаемой продукции в Заринске.

"Экспресс лес" на данный момент сотрудничает с компанией ИКЕА по поставке пиломатериалов, также ведет переговоры по производству заготовок для мебели.

Кроме того, о желании стать резидентом ТОР Заринска заявили АО "Перспектива", которое намерено восстановить находящийся в банкротстве гречезавод "Урожай".

Интерфакс