"Т Плюс" запустил онлайн-сервис для подключения к системе теплоснабжения

Клиенты филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" получили возможность удаленно формировать и подавать заявки на подключение к системе теплоснабжения. Новая услуга для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей стала доступна благодаря введенному в действие на всей территории присутствия компании "Т Плюс" сервису онлайн-подключения teplo.tplusgroup.ru.

Для получения услуги клиентам необходимо пройти регистрацию в личном кабинете. Пошаговая инструкция поможет сформировать заявку и загрузить все необходимые документы, перечень которых отражен на портале.

По итогам рассмотрения заявки клиенту в личный кабинет, а также на электронную почту, указанную при регистрации, будет направлено уведомление о направлении договора о подключении к системам теплоснабжения. Подписать договор можно удаленно с применением электронной цифровой подписи, либо посетив офис компании, адрес и режим работы которого будут указаны в уведомлении, а также имеются в соответствующих разделах на официальном сайте компании "Т Плюс". Процесс подключения завершается составлением и подписанием акта о подключении, после чего с клиентом будет заключен договор теплоснабжения.

Стоит отметить, что в личном кабинете клиент может не только создать новую заявку на подключение, но и наблюдать за статусом исполнения уже созданных заявок.

При этом заявки на подключение по-прежнему можно подавать почтой (в том числе электронной) и лично в адрес филиала компании.

"Реализация онлайн-сервиса нацелена, в первую очередь, на удобство для наших клиентов. Это позволит максимально ускорить и упростить вопрос подключения для заявителей", – отметил директор филиала "Мордовский" Т Плюс Андрей Ванин.