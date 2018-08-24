Три крупных моста появятся в Подмосковье в 2018-2019 годах

В 2018–2019 годах в регионе будут построены как минимум три крупных моста – в Дубне, Серпухове и Щелкове. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью изданию "Российская газета".

Кроме этого, за пять лет в рамках президентской программы по развитию Московского транспортного узла открыто 22 путепровода через железные дороги. На стадии строительства — еще шесть объектов.

Ежегодно в дорожную инфраструктуру региона инвестируют более 40 млрд рублей. Это позволяет значительно повысить транспортную доступность Подмосковья.

"Волоколамский край"