В ООО "Башкирэнерго" снизились потери электроэнергии

По итогам июля 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года потери в сетях ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") снизились с 5,08% до 4,87%.

Прежде всего это связано с эффективной реализацией инвестиционной политики предприятия, а также ряда специальных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в электросетевом комплексе региона. В их числе – своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, дальнейшее внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), выявление фактов бездоговорного и безучетного потребления.

При этом поступление в сеть ООО "Башкирэнерго" за июль 2018 года в сравнении с июлем 2017 года выросло на 6,77% (на 105,6 млн.кВтч). Рост потребления отмечен в большинстве производственных отделениях компании.