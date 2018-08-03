В Удмуртэнерго разработаны специальные макеты для проведения ситуационных тренировок

У оперативного персонала филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" появились новые помощники в работе - макеты распределительных сетей 6-110 кВ. С их помощью энергетики получают наглядную информацию о качественном составе и территориальном расположении энергообъектов филиала, относящихся к зоне ответственности каждого из 27 районов электрических сетей филиала.

Макеты зоны обслуживания районов электрических сетей – это точная копия реального расположения энергообъектов. Кроме того, на макетах изображены населенные пункты, дороги, базы РЭС, ретрансляторы сотовой связи с точными координатами и расстояниями. Используя такую карту, энергетики с высокой точностью могут вычислить расстояние до подстанций и трансформаторных пунктов, определить наличие транспортных магистралей и географические особенности местности, место нахождения всей спецтехники, оценить время прибытия аварийно-восстановительной бригады на место.

Применение макетов особенно актуально при проведении аварийно-восстановительных работ для разработки оптимальных маршрутов передвижения между объектами, а также при обучении персонала и проведении учений с отработкой условных действий участников на местности.

- Главное преимущество макета в том, что его применение позволяет в режиме реального времени оценить оперативную обстановку и максимально быстро принять управленческое решение при проведении АВР, - говорит заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению филиала Юрий Глебов. – Первые контрольные тренировки персонала показали, что макет распределительных сетей действительно помогает оптимизировать действия бригад, позволяет более эффективно распределять нагрузку на персонал и, в конечном итоге, обеспечить оперативное восстановление надежной работы электросетевого комплекса.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду контрольные ситуационные тренировки с применением макетов уже прошли в 12 районах электрических сетей филиала. До конца августа все РЭСы Удмуртэнерго опробуют макеты-помощники в действии.