В филиале "Ставропольэнерго" прошли Учения по отработке действий в условиях чрезвычайной ситуации

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в филиале ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") проведено очередное учение по отработке взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе, вызванных неблагоприятными погодными явлениями.

По "легенде" Учений в эти дни на Ставрополье внезапно обрушилась стихия. Неблагоприятный погодный фронт с сильным ветром и резкими перепадами температуры наружного воздуха создал угрозу нарушения электроснабжения потребителей. После чего в "Ставропольэнерго" был введен особый режим работы, собран штаб для ликвидации последствий природной стихии.

Оперативно-выездные бригады всех шести производственных отделений филиала приступили к осмотру вверенных им территорий.

Перед участниками тренировки стояли задачи оперативного выявления масштабов и уточнение повреждений, определение количества персонала, техники и материалов, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ, координации отправки бригад и техники и др.

Ставропольские энергетики отработали практические навыки действий техперсонала в условиях технологических нарушений в распределительных сетях и оценили уровень готовности органов управления филиала и его производственных отделений.

В соответствии с разработанным сценарием ремонтные бригады всех электрических сетей "Ставропольэнерго" выполняли не виртуальные, а реальные работы, в ходе которых были отработаны практические навыки по замене поврежденного трансформатора, устранению обрывов провода в пролетах опор, чистке и замене разрушенных изоляторов и многое другое.

Всего в Учениях было задействовано 170 специалистов из числа технического персонала Западных, Новотроицких, Светлоградских, Прикумских, Восточных и Центральных электрических сетей филиала, 17 ремонтных бригад, 74 единицы специализированной техники.

Например, бригада энергетиков Минераловодских РЭС "Ставропольэнерго" в рамках учебного мероприятия провела плановое техническое обслуживание комплектной трансформаторной подстанции и устранила обрыв шлейфа на фазе, в максимально сжатые сроки подключив к электроснабжению жителей с. Левокумское Минераловодского района.

"Подобные учения – это бесценный практический опыт, - говорит начальник Минераловодских РЭС "Ставропольэнерго" Алексей Ротенко. - От слаженности нашей работы, особенно в условиях осенне-зимнего периода, зависит очень многое. Сегодня в рамках Учений бригада с задачей справилась, как всегда, быстро, четко и в срок, еще раз наглядно продемонстрировав готовность к работе в самых нестандартных ситуациях".

По словам первого заместителя директора - главного инженера филиала "Ставропольэнерго" Павла Зинченко, при подготовке к работе в отопительный сезон особое внимание специалисты филиала уделяют повышению оперативности действий при возникновении аварийных ситуаций в чрезвычайно тяжелых метеоусловиях, при этом энергетики не забывают правила безопасности при выполнении работ. Тренировочные мероприятия совершенствуют знания и практические навыки руководителей и персонала в целом, обеспечивая устойчивое электроснабжение всех потребителей Ставропольского края.