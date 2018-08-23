В ульяновском филиале "МРСК Волги" проводятся тренировочные АВР

Во всех районах электрических сетей филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" проходят тренировки по ликвидации нарушений электроснабжения вследствие опасных метеорологических явлений. Основная цель тренировок – повышение эффективности деятельности оперативного штаба филиала по устранению последствий технологических нарушений в работе электросетевого комплекса.

Производственные отделения проводят тренировки по отличным друг от друга сценариям, включающим в себя разные метеорологические условия. Основными погодными явлениями, которые приводят к сбоям в энергосистеме, можно назвать шквалистый ветер, резкие перепады температуры, сильные ливни, а также прямой удар молнии. Отключения или сбои в электроснабжении по сценариям происходят из-за многочисленных обрывов проводов, падений опор, срывов и разрушений изоляторов. Смоделированные с учетом территориальных и климатических условий для каждого района вводные позволяют получить максимальный эффект от проведенных учений. Участники тренировки отрабатывают навыки оперативной организации аварийно-восстановительных работ, расстановки сил и средств при ликвидации технологических нарушений, в том числе дополнительно привлеченных, а также организации временных схем электроснабжения социально значимых объектов.

Впервые в филиале "Ульяновские РС" проводятся тренировки персонала с применением макетов зон эксплуатационного обслуживания филиала. Использование моделей электросетевого хозяйства района при возникновении аварийных ситуаций позволит участникам штаба визуализировать актуальное состояние электросетевого комплекса, а также эффективно использовать имеющиеся в распоряжения филиала ресурсы и спецтехнику при проведении аварийно-восстановительных работ.

Тренировки проходят в рамках подготовки филиала к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг. До начала периода максимальных нагрузок энергетики планируют провести общее масштабное учение совместно с другими сетевыми компаниями, администрациями муниципальных образований, органов исполнительной власти Ульяновской области.