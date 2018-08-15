Воронежэнерго с начала 2018 года исполнило свыше 1,8 тысяч договоров на техприсоединение

В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" подвели итоги исполнения договоров на технологическое присоединение (ТП) за 6 месяцев 2018 года. За два квартала специалисты предприятия выполнили более 1,8 тысяч договоров ТП. Общий объем присоединенной мощности превысил 34 МВт.

В рамках этой работы Воронежэнерго обеспечило электроснабжение более 1,4 тысяч физических лиц, свыше 400 объектов малого и среднего бизнеса заявленной мощностью свыше 14 МВт и ряд объектов крупного бизнеса, мощностью более 5 МВт.

Среди крупных объектов техприсоединения - ООО Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" (подключенная мощность 1,3 МВт), ООО "Выбор" (общая подключенная мощность объекта по 1 этапу 3 МВт). Также к сетям подключен ряд социально значимых объектов, наиболее крупные из которых – общеобразовательные школы в селе Владимировка Лискинского района и селе Радченское Богучарского района Воронежской области.

До конца года специалисты Воронежэнерго планируют выполнить ещё более 3 тысяч договоров технологического присоединения общей мощностью порядка 85 МВт.