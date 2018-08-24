Выпутаться из "Россетей": о чем глава ФСК попросил Дмитрия Медведева

Предправления Федеральной сетевой компании, сын экс-главы ФСО Андрей Муров попросил премьера Дмитрия Медведева защитить компанию от претензий "Россетей". ФСК — "дочка" "Россетей", но пока она управляется правительством напрямую.

Защита Медведева

Предправления Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрей Муров попросил премьер-министра Дмитрия Медведева сохранить управленческую независимость компании. Об этом РБК рассказали два источника, близких к правительству.

Медведев провел рабочую встречу с Муровым 8 августа в Горках. В открытой части этой встречи они говорили о цифровизации сетей, говорится на сайте правительства. Но Муров обсуждал и управление компанией. В частности, он попросил премьера не исключать ФСК из списка предприятий, которые напрямую управляются правительством через директивы, сообщили собеседники РБК. Этот список утвержден распоряжением правительства № 91. Представитель премьера Наталья Тимакова отказалась комментировать закрытую часть встречи, так же поступил и представитель ФСК.

С предложением исключить ФСК из этого списка к Медведеву обратился глава "Россетей" (владеет более 80% ФСК) Павел Ливинский, рассказали РБК два федеральных чиновника. Письмо с такой просьбой Ливинский отправил 12 июля. Медведев поручил разобраться с этим письмом вице-премьеру Дмитрию Козаку с нейтральной резолюцией. "Вместе с заинтересованными ведомствами и с участием компаний сетевого комплекса подготовьте предложения по оптимизации управления холдингом ПАО "Россети", — пересказал один из собеседников, видевший письмо. "Мы намерены разобраться в корпоративной структуре холдинга", — сказал РБК представитель Козака Илья Джус.

Давний конфликт

"Россети" давно пытаются лишить независимости ФСК — свою самую прибыльную и эффективную "дочку". Так, в 2014 году замминистра энергетики Вячеслав Кравченко называл эту компанию "самым большим и ценным бриллиантом в короне "Российских сетей". По итогам 2017 года прибыль ФСК по стандартам МСФО составила 73 млрд руб. при выручке 242 млрд руб., прибыль "Россетей" — 137 млрд руб., а выручка — 948 млрд руб. За счет дивидендов от ФСК "Россети" субсидируют другие менее прибыльные "дочки" — межрегиональные распределительные сетевые компании. Инвестпрограмма ФСК в 2018 году составит чуть больше 100 млрд руб., а это около 40% от всей инвестпрограммы "Россетей" (ожидается на уровне 260 млрд руб.).

В апреле 2016 года в обострившийся конфликт между "Россетями" и ФСК пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину. Тогда министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов предлагали передать управление ФСК в "Россети". Это нужно было сделать, чтобы создать в сетях единый центр ответственности, перевести компании на единую техническую политику, согласовать их инвестпрограммы, рассказывает человек, знакомый со стенограммой совещания у Путина. Против, по его словам, высказались глава ФАС Игорь Артемьев и министр экономического развития Алексей Улюкаев. У ФСК сейчас "хороший спортивный результат", а у "Россетей" плохой, говорил Артемьев, опасаясь, что при утрате автономии управление и результаты ФСК также ухудшатся. А Улюкаев отметил, что "Россети" предлагают передать им в основном финансово-хозяйственные вопросы, а с финансами у "дочки" пока намного лучше, чем у самого холдинга. Тогда ФСК удалось отбиться от большинства претензий материнской компании — Путин не поддержал консолидацию холдинга. "Россети" только получили право самостоятельно избирать совет директоров (до этого назначался по директиве правительства).

Павел Ливинский, который возглавил "Россети" осенью 2017 года, в своем письме Медведеву ссылается на решения, которые якобы были приняты как раз на этом совещании у Путина в апреле 2016 года, а именно исключить ФСК из списка компаний, которые управляются правительством через директивы, изменить уставы "Россетей" и ФСК и акционерное соглашение между "Россетями" и Росимуществом, пересказал РБК человек, видевший это письмо. Но новых серьезных аргументов глава "Россетей" не привел, а перечислил уже ранее названные, например проблему "задвоения" директив правительства, сказал собеседник РБК. При этом в интервью "Коммерсанту" 13 июля Ливинский говорил, что изменений в системе управления ФСК "пока не планируется".

Возможно, предложение исключить ФСК из списка предприятий, которыми правительство управляет напрямую, президент поддержал устно, но такого поручения не было после совещания в апреле 2016 года, сказал РБК источник, близкий к правительству.

Представитель ФСК сказал РБК, что вопрос управления полностью урегулирован уставами обеих компаний, а важнейшие вопросы бизнес-планирования, финансово-хозяйственной деятельности и инвестпрограммы полностью подконтрольны "Россетям". При этом правительство сохранило за собой контроль по отдельным вопросам, это закреплено указом президента № 1567 "и не вызывает никаких проблем ни у одного из участников процесса", добавил он.

Сейчас ФСК влияет на 70% результатов "Россетей", и основное влияние на убыток и прибыль холдинга оказывает изменение стоимости акций этой "дочки", сказал РБК источник в электросетевом комплексе. При это ФСК "Россетям" не подчиняется, указывает он.

Представитель "Россетей" отказался от комментариев. РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в пресс-службу ФАС.

РБК