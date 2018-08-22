Более 900 тысяч киловатт мощности выдали энергетики МОЭСК новым потребителям в первом полугодии 2018 года

За 6 месяцев текущего года энергетики ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") подключили к электросетям более 29 300 новых потребителей. Объем выданной мощности превысил 906 500 кВт. То есть, в среднем ежедневно в течение первого полугодия специалисты осуществляли технологическое присоединение (ТП) свыше 160 объектов заявителей.

Основная часть работ была выполнена на территории Московской области: 24811 исполненных договоров ТП общей мощностью 625475 кВт. В Москве к электросетям МОЭСК подключено 4 563 объектов заявителей, которым было выдано 281051 кВт мощности.

Примечательно, что основной процент заявок на технологическое присоединение к сетям МОЭСК был подан в электронном виде через "Личный кабинет" на портале utp.moesk.ru и составил 67 % от общего числа заявок.

Все договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства, заключенные с МОЭСК после 12 февраля 2018 года, исполняются в срок до 70 дней (ранее этот показатель достигал 80 дней).