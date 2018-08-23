Энергетики Тейковских электрических сетей филиала "Ивэнерго" повышают надежность электроснабжения потребителей

В производственном отделении (ПО) "Тейковские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг.

За 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали 380,4 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, произвели замену более 160 опор на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 0,4-10 кВ, выполнили ремонт 113 трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ. В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей произведена замена более 12 км неизолированного провода 6-10 кВ на изолированный (СИП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи из-за перекрытия их на поросль и падения деревьев на провода произведена расчистка более 210 га трасс ВЛ.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов, расположенных в Тейковском, Гаврилово-Посадском, Комсомольском, Лежневском, Ильинском и Савинском районах области.

Также в ПО "Тейковские электрические сети" в рамках инвестиционной программы осуществлена замена трансформаторов напряжения 110 кВ на ПС "Тейково" и масляного выключателя 6 кВ на ПС "Петровская" на более современный вакуумный. На ПС 110 кВ "Отрадное" производится замена морально и физически устаревшего масляного выключателя 110 кВ на элегазовый.

Новое современное оборудование, установленное на подстанциях, требует меньше времени для планового обслуживания, обеспечивает более эффективную, надежную работу энергосистемы в целом, а также отличается пожаро- и взрывобезопасностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. Реконструкция этих крупных центров питания направлена на эффективное развитие сетевой инфраструктуры Ивановской области и позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей г.Тейково, Тейковского и Гаврилово-Посадского районов.

Работы по подготовке к ОЗП продолжаются во всех трех производственных отделениях филиала "Ивэнерго". Реализация данных мероприятий позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей Ивановской области.