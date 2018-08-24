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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики работают над снижением технологических потерь электроэнергии

Персонал Приволжского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" ведет работы по замене трансформаторов тока на подстанции 110/6/6 кВ "Энгельсская".

Энергетикам предстоит установить 48 трансформаторов тока на 24 ячейках отходящих линий.

Трансформаторы тока обеспечивают измерение объемов электроэнергии, поступившей от объекта генерации и переданных потребителям.

Подстанция 110/6/6 кВ "Энгельсская" - один из ключевых центров питания потребителей в городе Энгельс Саратовской области. Годовой объем передаваемой через ПС электроэнергии – более 124000 МВт*ч. Соответствие точности измерений трансформаторами тока существующим нормативам приведет к снижению технологических потерь электроэнергии.

В 2017 году аналогичная реконструкция проведена и на подстанции 110/35/6 кВ "Маркс" Приволжского ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети".

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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