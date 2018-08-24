ФСК ЕЭС установит уникальные силовые модули на ключевой подстанции энерготранзита в Финляндию

Завершены испытания разработанного ФСК ЕЭС инновационного силового модуля для преобразовательного комплекса крупнейшей подстанции России – 400 кВ "Выборгская" мощностью 4778 МВА. По их итогам оборудование будет внедрено на энергообъекте, что позволит повысить надежность и эффективность транзита электроэнергии в Финляндию. В дальнейшем решения могут применяться при реализации перспективных межгосударственных электросетевых проектов.

Энергосистемы России и Финляндии работают в несинхронных режимах, поэтому связь между ними реализована через Выборгский преобразовательный комплекс. Он включает в себя четыре блока комплектных выпрямительно-преобразовательных устройств (КВПУ) мощностью по 365 МВт, что дает возможность передавать более 5 млрд кВт ч электроэнергии в год.

Наиболее ответственные элементы КВПУ – силовые тиристорные модули, определяющие качество работы преобразовательного комплекса в целом. Разработанный для подстанции "Выборгская" научно-техническим центром ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС) инновационный силовой модуль обладает большей надежностью по сравнению с применяемыми сейчас аналогами. Кроме того, новое оборудование позволит повысить энергоэффективность объекта за счет снижения расхода электроэнергии на охлаждение, уменьшить объем сервисного обслуживания и увеличить межремонтные интервалы.

При создании модуля использовались российские технологии и отечественная элементная база.

Подстанция "Выборгская" была введена в эксплуатацию в 1980 году. Она не только обеспечивает связь между энергосистемами России и Финляндии, но и питает Выборгский район Ленинградской области, участвует в схемах выдачи мощности Ленинградской АЭС и Северо-Западной ТЭЦ. Также энергообъект обеспечивает электроснабжение крупных потребителей, в числе которых "Транснефть – Порт Приморск", Светлогорский и Советский ЦБК, тяговые подстанции Октябрьской железной дороги.