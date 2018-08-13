GE и АО ВО "Электроаппарат" расширяют сотрудничество по локализации решений для электросетевого комплекса России

GE и АО ВО "Электроаппарат" подписали Соглашение о намерениях, предполагающее совместную работу компаний по локализации в РФ оборудования для систем автоматизации подстанций. Подписание состоялось в рамках выставки СИГРЭ, организованной Международным Советом по большим электрическим системам высокого напряжения, - центральной международной площадки для обмена опытом и демонстрации инновационных решений по передаче и распределению электроэнергии.

Соглашение предусматривает, в частности, возможность совместной разработки и выпуска на российский рынок систем релейной защиты, автоматики и АСУ ТП подстанций на базе технологий GE и "Электроаппарата". Документ расширяет ассортимент продукции, выпускаемой "Электроаппаратом" в рамках лицензионного соглашения, подписанного ранее в этом году и давшего старт изготовлению на площадке в Санкт-Петербурге высоковольтных элегазовых колонковых выключателей на напряжение 220, 330 и 500 кВ на базе технологий GE для открытых распределительных устройств.

Компании планируют создать совместную рабочую группу, которая займется определением направлений для краткосрочного и долгосрочного сотрудничества по вопросам локализации оборудования для систем автоматизации подстанций. Компании также рассматривают возможность совместного развития научно-технической базы и создание в России совместных центров компетенции.

Виктор Камышев, глава подразделения GE Grid Solutions по России и СНГ, отметил: "Данное соглашение создает потенциал для расширения успешного сотрудничества между GE и АО ВО "Электроаппарат". Мы уверены, что реализация соглашения даст дополнительный импульс локализации производства высокотехнологичного электротехнического оборудования и компонентов для нужд электросетевого комплекса РФ".

Локализация широкой линейки высоковольтных продуктов – в перспективе классом напряжения до 750 кВ - позволит GE и "Электроаппарату" комплексно подходить к решению задач по модернизации и автоматизации объектов российской энергетики и систем электроснабжения предприятий, что принесет дополнительные преимущества клиентам за счет снижения затрат на логистику и повышения эффективности производственных процессов.

В числе потенциальных заказчиков будет выступать ПАО "ФСК ЕЭС" как крупнейший потребитель высоковольтного сетевого оборудования в России. Компания реализует программу импортозамещения. Результатом стало повышение доли российского основного электротехнического оборудования в закупках компании до 85%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической стратегии России.

GE ведет активную работу по повышению надежности передачи электроэнергии в России, участвуя в модернизации региональных энергосистем и внедряя технологии "интеллектуальных сетей".