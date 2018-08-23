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Новости компаний

ГК IEK представляет новинки в ассортименте DIN-реек для модульного оборудования

ГК IEK представляет новинки в ассортименте DIN-реек для модульного оборудования

27 августа 2018, 09:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK продолжает работу над ассортиментом аксессуаров для комплектации электротехнических шкафов и расширяет размерный ряд DIN-реек для модульного оборудования.

DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK® используются для крепления автоматических выключателей, различных модульных принадлежностей и аксессуаров для щитов, систем распределений и другой аппаратуры. В размерной линейке DIN-реек IEK® теперь имеются модели от 7,5 см до 200 см (см. Таблицу 1).

Особенности конструкции DIN-реек IEK®:

  • Изготавливаются из оцинкованной стали.
  • Наличие перфорации обеспечивает удобство монтажа модульной аппаратуры.
  • Широкий размерный ряд.

Внимание!
Новая линейка DIN-реек IEK® выпускается под заказ и поддерживается на складе в минимальном количестве.

Таблица 1. Новинки в ассортименте DIN-реек IEK®

Артикул Наименование
YDN10-0007 DIN-рейка (7,5см) оцинкованная
YDN10-0011 DIN-рейка (11см) оцинкованная
YDN10-0022 DIN-рейка (22,5см) оцинкованная
YDN10-0045 DIN-рейка (45см) оцинкованная
YDN10-0080 DIN-рейка (80см) оцинкованная
YDN10-0100 DIN-рейка (100см) оцинкованная
YDN10-0140 DIN-рейка (140см) оцинкованная
YDN10-0200 DIN-рейка (200см) оцинкованная

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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