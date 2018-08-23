ГК IEK представляет новинки в ассортименте DIN-реек для модульного оборудования

27 августа 2018, 09:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK продолжает работу над ассортиментом аксессуаров для комплектации электротехнических шкафов и расширяет размерный ряд DIN-реек для модульного оборудования.
DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK® используются для крепления автоматических выключателей, различных модульных принадлежностей и аксессуаров для щитов, систем распределений и другой аппаратуры. В размерной линейке DIN-реек IEK® теперь имеются модели от 7,5 см до 200 см (см. Таблицу 1).
Особенности конструкции DIN-реек IEK®:
Внимание!
Новая линейка DIN-реек IEK® выпускается под заказ и поддерживается на складе в минимальном количестве.
Таблица 1. Новинки в ассортименте DIN-реек IEK®
|Артикул
|Наименование
|YDN10-0007
|DIN-рейка (7,5см) оцинкованная
|YDN10-0011
|DIN-рейка (11см) оцинкованная
|YDN10-0022
|DIN-рейка (22,5см) оцинкованная
|YDN10-0045
|DIN-рейка (45см) оцинкованная
|YDN10-0080
|DIN-рейка (80см) оцинкованная
|YDN10-0100
|DIN-рейка (100см) оцинкованная
|YDN10-0140
|DIN-рейка (140см) оцинкованная
|YDN10-0200
|DIN-рейка (200см) оцинкованная