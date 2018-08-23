ГК IEK представляет новинки в ассортименте DIN-реек для модульного оборудования

Группа компаний IEK продолжает работу над ассортиментом аксессуаров для комплектации электротехнических шкафов и расширяет размерный ряд DIN-реек для модульного оборудования.

DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK® используются для крепления автоматических выключателей, различных модульных принадлежностей и аксессуаров для щитов, систем распределений и другой аппаратуры. В размерной линейке DIN-реек IEK® теперь имеются модели от 7,5 см до 200 см (см. Таблицу 1).

Особенности конструкции DIN-реек IEK®:

Изготавливаются из оцинкованной стали.

Наличие перфорации обеспечивает удобство монтажа модульной аппаратуры.

Широкий размерный ряд.

Внимание!

Новая линейка DIN-реек IEK® выпускается под заказ и поддерживается на складе в минимальном количестве.

Таблица 1. Новинки в ассортименте DIN-реек IEK®