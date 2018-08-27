"Группа КСК" построит завод в Чувашии

Совет по инвестиционной политике при Минэкономразвития Чувашии рассмотрел проект строительства завода объемно-блочного домостроения. Он может быть признан приоритетным на ближайшем заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашии.

"23 августа в Минэкономразвития Чувашии состоялось заседание Совета по инвестиционной политике, на котором рассмотрен инвестиционный проект "Строительство завода объемно-блочного домостроения" общества с ограниченной ответственностью "Завод объемно-блочного домостроения" на предмет признания его приоритетным инвестиционным проектом и соответствующим критериям, обозначенным в пункте 1 части 1 статьи 3 Закона Чувашской Республики "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов" для оказания нефинансовых мер государственной поддержки", – говорится в пресс-релизе Минэкономразвития Чувашии.

Согласно данным системы Контур.Фокус, ООО "Завод ОБД" принадлежит компании "Группа компаний системной консолидации" ("Группа КСК"), бенефициарами которой, в свою очередь, являются генеральный директор АО "Завод "Чувашкабель" Игорь Кортунов, а также его партнеры Дмитрий Смирнов и Игорь Крайнов.

Правда ПФО