Кабели компании Flexco выдерживают любые виды изгибаний

На международном симпозиуме по вопросам микроволновых технологий (International Microwave Symposium - IMS2018), состоявшемся в июне 2018 года в Филадельфии, США, компания Flexco Microwave Inc. представила на дисплее визуальный обзор возможностей своих кабелей, которые способны выдерживать разнообразные виды изгибаний и кручений. Кабель подвергался испытаниям на автоматизированной установке, на мониторе отражались изменения в амплитуде вносимых потерь и фазовой устойчивости. Изменения регистрировались в виде пиковых значений и спадов, но в результате измерения всегда возвращались к нулевой отметке, чётко указывая на отсутствие деформации. Компания Flexco использует уникальную конструкцию спиралеобразного внешнего проводника и диэлектрика, который удерживает центральный проводник на своём месте во время изгибания кабеля – он расположен концентрично с внешним проводником.

Семейная компания Flexco, расположенная в городе Порт-Мюррей (Port Murray), штат Нью-Джерси, США, занимает устойчивые позиции на международных рынках, поставляя потребителям свои готовые стандартные и изготовленные по спецификациям заказчиков кабельные сборки. Области применения кабельных продуктов компании Flexco включают авиационно-космическую технику, радары и наземные установки оборонного назначения, контрольно- измерительную и испытательную аппаратуру, средства беспроводной связи и многое другое оборудование. Выпускаемые компанией кабели также разрешены к применению в космосе, а её кабели кВт-серии используются для управления высокомощными устройствами в таких областях, где требуется исключительно высокий уровень надёжности, например, в производстве пластин для полупроводников и промышленных лазеров. На протяжении шести лет компания Flexco была лауреатом премии Supplier Excellence Award от компании Raytheon Integrated Defense Systems, которая является подразделением корпорации Raytheon, одного из крупнейших военно-промышленных объединений мира, и занимается созданием комплексов ПВО и ПРО, а также участвует в военно-морских программах.