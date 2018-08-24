"Калашников" представил электромотоцикл и электромобиль для гражданского рынка

Концерн "Калашников" представил электромотоцикл UM-1 (Urban Moto) и электромобиль UV-4 для гражданского рынка на Международном форуме "Армия-2018", который прошел с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке.

Мотоцикл UM-1 является отечественной разработкой и отличается простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума и минимальными требованиями в обслуживании, отметили в пресс-службе Концерна.

При зарядке UM-1 потребляет 15 кВт/час электроэнергии. Электробайк развивает скорость до 100 км/ч с запасом хода до 150 км. Мотоцикл использует аккумуляторы LiFePO4 и LiPO.

Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Кроме того, автомобиль прост в использовании и требует минимального техобслуживания.

Мощность машины составляет до 50 кВт, а максимальная скорость, которую способен развить электромобиль – 80 км/ч. При этом запас хода составляет 150 км. Электромобиль весит 650 кг, его длина 3,4 м, ширина – 1,5м, в высоту UV-4 составляет 1,7 м.

Напомним, ранее "Калашников" выпустил специальную партию электромобилей "Овум" и электромотоциклов по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. С помощью электрокаров производства Концерна осуществлялось городское патрулирование во время Чемпионата Мира по футболу 2018 года.