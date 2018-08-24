Количество онлайн-заявок на техприсоединение к сетям МРСК Северо-Запада увеличилось в 3 раза

В первом полугодии 2018 года специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу ПАО "Россети") приняли 13 тысяч заявок на техприсоединение. Неизменно растет востребованность интернет-сервисов компании. Число заявок, направленных онлайн, увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в три раза (с 862 шт. за первое полугодие 2017 года до 2544 шт. за аналогичный период этого года).За 6 месяцев МРСК Северо-Запада исполнила обязательства по 8,8 тыс. договоров на технологическое присоединение, предоставив новым потребителям 186 МВт мощности, при этом, доля физических лиц среди них составила 89%.Один из наиболее крупных производственных объектов, присоединенных к сетям энергокомпании в этом году – лесопромышленный комплекс в Архангельской области (4 МВт). Также для электроснабжения жилой застройки Зашекснинского района Череповца были подключены распределительные пункты местной электросетевой компании (9,34 МВт и 7,25 МВт).Ряд объектов получил мощность в рамках реализации соглашений, заключенных на инвестиционных энергетических конференциях. В их числе – лесозаготовительное предприятие в Архангельской области, цех по производству топливных гранул в Вологодской области, жилой комплекс в Новгородской области.До конца года МРСК Северо-Запада планирует подключить к сетям региональный распределительный центр для хранения продовольственных и промышленных товаров в Приморском районе Архангельской области (2,84 МВт), а также обеспечить увеличение мощности компрессорной станции КС "Новгород" для развития газоснабжения потребителей Новгородской области (1,54 МВт).Чтобы гарантировать потребителям, желающим подать заявку на техприсоединение, комфортное и оперативное взаимодействие по всем возможным каналам коммуникации, энергетики реализуют комплекс мер по развитию дистанционных сервисов. Сегодня заявитель имеет возможность без личного посещения офиса направить заявку на сайте https://портал-тп.рф, где с помощью онлайн-калькуляторов можно определить объем необходимой мощности и рассчитать приблизительную стоимость технологического присоединения. Для потребителей также работает интернет-приемная МРСК Северо-Запада, личный кабинет, интерактивная карта загрузки центров питания, портал дополнительных услуг. Кроме того, подать заявку на технологическое присоединение можно по бесплатному телефону 8-800-333-02-52 или в одном из офисов очного обслуживания.