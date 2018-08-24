"Ленэнерго" обеспечило мощность многопрофильному магазину в Петергофе

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 150 кВт мощности многопрофильному торговому пространству в Петергофе. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Петродворец".

Для создания внешней схемы электроснабжения построена двухтрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, а также проложены кабельные линии электропередачи 10 и 0,4 кВ до энергопринимающих устройств потребителя.

Торговое пространство в районе Ропшинского шоссе призвано обеспечить жителей активно развивающейся застройки неподалеку от Петродворца бытовыми товарами первой необходимости и продовольствием.