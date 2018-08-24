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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Липецкэнерго реконструировало энергетическую сеть одного из старейших городов региона

Липецкэнерго реконструировало энергетическую сеть одного из старейших городов региона

27 августа 2018, 16:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

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За два месяца липецкие энергетики провели масштабные работы по реконструкции системы освещения Данкова. Работы закончены к празднованию 450-летия города.

Для благоустройства нового сквера возле культурно-развлекательного центра данковские бригады энергетиков выполнили вынос сетей с территории, заменили два кабельных выхода из трансформаторной подстанции на вновь установленные опоры протяженностью 60 метров, а также осуществили монтаж 140-метрового самонесущего изолированного провода. Кроме того, был обновлен фасад здания трансформаторной подстанции и заменены деревянные опоры на железобетонные.

Силами энергетиков реконструировано и освещение центральной данковской улицы. Помимо замены 128 опор и монтажа 2,5 километров провода СИП, специалисты Липецкэнерго установили порядка 100 новых энергосберегающих светильников.

На обновление энергетической сети в центре города-юбиляра всего Липецкэнерго направило свыше двух с половиной миллионов рублей.

- Благоустройство городской среды - одна из главных и самых приятных задач энергетиков. Проделана огромная работа - и теперь у данковчан и гостей города появилось уютное место с обновленным освещением для семейного вечернего отдыха, - отметил начальник Данковского района электрических сетей Андрей Шуршаков.

Глава города Данков выразил благодарность энергетикам "МРСК Центра" за вклад в развитие инфраструктуры городской энергетической сети и обеспечение надежного электроснабжения района.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

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