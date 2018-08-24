На Академической ТЭЦ внедряют эффективные идеи рационализаторов. Один из самых активных авторов - начальник электроцеха Алексей Новоселов. Его предложения направлены на повышение надежности таких объектов как система газоснабжения ТЭЦ, пиковая водогрейная котельная, модульная компрессорная станция и снижения аварийности блока парогазовой установки (ПГУ). Рационализаторским решениям способствовал опыт нештатных ситуаций. Руководство производственной площадки поддержало идеи, некоторые из которых внедрены в начале текущего года.

Так, изменена схема питания воздушного и азотного компрессоров - они обеспечивают работу дожимных компрессоров газа, которые повышают его давление перед газовой турбиной. Если раньше оборудование работало только от штатного питания, то теперь энергетики выполнили еще и резервное - проложили питающий кабель и установили коммутационную аппаратуру. Как говорят специалисты, это элементарное, казалось бы, решение не было предусмотрено при проектировании ТЭЦ. Однако, в процессе работы риски останова всего энергоблока из-за отключения основного питания вспомогательных систем стали очевидными.

Система рационализаторства в Свердловском филиале развивается и поощряется: инновационные предложения сотрудников, направленные на снижение себестоимости тепловой и электрической энергии, экономию финансовых ресурсов, в конечном итоге, повышают надежность энергоснабжения потребителей.

