ОКБМ Африкантов разработает для Росатома за 4,5 млн рублей техническое задание на крупнотоннажное производство водорода.

Как следует из документов, размещенных на сайте закупок Росатома, нижегородское предприятие "ОКБМ Африкантов" займется разработкой и обоснованием технического задания на крупнотоннажное производство водорода на базе атомной энерготехнологическойстанции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором.

Стоимость контракта составляет 4,5 млн. рублей. Все работы необходимо будет выполнить в срок до 22 октября нынешнего года. В техническом задании сказано, что крупнотоннажное производство водорода на базе АЭТС с ВТГР в сравнении с традиционными производствами позволит экономить природный газ, исключить выбросы продуктов сжигания углеводородов, снизить энергопотребление, существенно удешевить и упростить промышленный процесс конверсии метана в сравнении с аналогами в химической промышленности.

"НТА-Приволжье"