По пятьдесят для трейдера
27 августа 2018, 15:44
Рубрика: Россия
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ
ОКБМ Африкантов разработает для Росатома за 4,5 млн рублей техническое задание на крупнотоннажное производство водорода.
Как следует из документов, размещенных на сайте закупок Росатома, нижегородское предприятие "ОКБМ Африкантов" займется разработкой и обоснованием технического задания на крупнотоннажное производство водорода на базе атомной энерготехнологическойстанции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором.
Стоимость контракта составляет 4,5 млн. рублей. Все работы необходимо будет выполнить в срок до 22 октября нынешнего года. В техническом задании сказано, что крупнотоннажное производство водорода на базе АЭТС с ВТГР в сравнении с традиционными производствами позволит экономить природный газ, исключить выбросы продуктов сжигания углеводородов, снизить энергопотребление, существенно удешевить и упростить промышленный процесс конверсии метана в сравнении с аналогами в химической промышленности.