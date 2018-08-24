Практикантка ЦНИИТМАШ стала лучшим сварщиком WorldSkills Russia 2018

Диана Багаутдинова, проходившая практику в АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш), заняла первое место в финале VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Сварочные технологии".

Девятнадцатилетняя студентка московского Колледжа архитектуры и строительства №7 Диана Багаутдинова прошла практику в институте сварки ЦНИИТМАШ с апреля по июль 2017 года. А в 2018 году стала единственной девушкой-участником в компетенции "Сварочные технологии" на площадке WorldSkills Russia и завоевала золотую медаль, набрав 555 баллов – больше всех ее соперников-мужчин. Теперь Диана, как чемпион национального финала, сможет претендовать на участие в мировом чемпионате по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.