Завершился демонтаж гидроагрегата Рыбинской ГЭС - одной из первых гидростанций на Волге

В рамках программы комплексной модернизации генерирующих объектов РусГидро завершился демонтаж основных узлов и вспомогательного оборудования гидроагрегата №3 Рыбинской ГЭС - одной из первых гидростанций на Волге. Выведенное из работы оборудование было установлено 68 лет назад и на сегодняшний день выработало нормативный ресурс. Монтаж нового гидроагрегата с улучшенными эксплуатационными характеристиками продлится около года, пуск запланирован на конец 2019-го.

Это уже пятый из шести гидроагрегатов Рыбинской ГЭС, оборудование которого будет заменено полностью. К 2021 году на ГЭС планируется обновить все гидроагрегаты. Это позволит повысить надежность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски и увеличить выработку электроэнергии. После завершения модернизации установленная мощность Рыбинской ГЭС дополнительно вырастет на 20 МВт.

Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1940 году. Первые два агрегата были включены в энергосистему в тяжелейший для страны период - обороны Москвы, 18 ноября 1941 и 15 января 1942 года. За бесперебойное энергоснабжение Москвы в военное время коллективу Рыбинской ГЭС было передано на вечное хранение Красное знамя Наркомата электростанций и ЦК профсоюза работников электротехнической промышленности.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.