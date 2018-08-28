Александр Новак: "Энергокомпании готовы инвестировать до 1,5 трлн рублей в создание и модернизацию основного оборудования тепловых электростанций"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак ответил на вопросы журналистов по итогам Президентской Комиссии по стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Глава энергетического ведомства рассказал, что отечественные энергетические компании готовы инвестировать в модернизацию российских теплоэлектростанций. "В ноябре прошлого года Президентом было дано поручение разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию теплоэнергетики, в первую очередь, тепловых электростанций. Большая работа была проведена, и сегодня на комиссии были рассмотрены предложения по соответствующему механизму привлечения инвестиций. Для повышения эффективности нужны инвестиции, которые энергетические компании также готовы вложить, речь идет об инвестициях около 1,5 трлн рублей", - сказал Министр.

Александр Новак уточнил, что эти средства будут вложены в создание и модернизацию основного оборудования ТЭС, а это снизит издержки. "Это все будет реализовано в пределах существующего тарифа с учетом инфляции, будет достигнут мультипликативный эффект для отечественного машиностроения и даст дополнительные источники поступления налогов в бюджет", - отметил глава энергетического ведомства. Он добавил, что Минэнерго России представит на рассмотрение в правительство законопроекты, которые позволят начать инвестиционный процесс уже с конца 2018 года, чтобы первые проекты заработали с 2022-2024 годов.

Министр также затронул вопрос добычи нефти. "В августе добыча нефти выйдет на уровень июля", - сказал Александр Новак.