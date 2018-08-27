Атоммаш отгрузил узлы портального крана "Витязь"

Филиал "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) "Атоммаш" отгрузил очередную партию металлоконструкций — крупные узлы для портального крана "Витязь" в адрес заказчика – ЗАО "СММ".

Доставка металлоконструкций осуществляется автомобильным транспортом. Общий вес комплекта составляет около 145 тонн. В комплект поставки входят стрела, хобот, колонна, жесткие оттяжки, противовесы и тяги. Конструкции являются крупногабаритными — длина хобота составляет 20 метров, колонны — 22 метра, стрелы — 33 метра.

В рамках договора Атоммаш изготавливает 10 комплектов металлоконструкций для российского лидера в области производства тяжелой грузоподъемной техники, Санкт-Петербургской компании ЗАО "СММ".

На сегодняшний день отгружено 4 комплекта, 2 готовятся к отгрузке, еще 4 находятся на разных стадиях производства.

"В рамках достижения стратегических целей Госкорпорации "Росатом" по увеличению доли новых продуктов для российского и международных рынков, мы активно развиваем неатомные направления бизнеса. Многолетнее сотрудничество с компанией ЗАО "СММ" как раз успешный пример такой работы, — отметила исполнительный директор АО "АЭМ-технологии" Юлия Чижова. — Изготовление крупногабаритных металлоконструкций высокого качества позволяет нашей компании занимать уверенные позиции на рынках машиностроительной продукции различного назначения, а также подтверждает высокие компетенции нашего персонала".

Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" имеет большой опыт производства машиностроительных конструкций. С 2007 года завод изготовил металлоконструкции для 20 видов кранов для различных предприятий страны. В прошлом году Атоммаш отгрузил более 600 тонн такого оборудования. Производственные мощности завода позволяют проводить контрольную сборку крупногабаритных изделий на территории корпуса, что упрощает процесс сборки крана на монтажной площадке.