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Баланс мирового рынка алюминия сводится с дефицитом

Баланс мирового рынка алюминия сводится с дефицитом

28 августа 2018, 09:04
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ

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По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), по итогам первой половины 2018 г. на мировом рынке алюминия был предварительно зафиксирован дефицит в 334 тыс. т. Для сравнения, в 2017 г. в целом он равнялся 1,025 млн. т.

Как отмечает WBMS, глобальное производство алюминия в первом полугодии составило около 29,6 млн. т, на 1,4% меньше, чем за тот же период годичной давности. Из них 16,47 млн. т или 55% пришлось на Китай.

Потребление первичного алюминия уменьшилось на 2,9% по сравнению с первой половиной 2017 г. и опустилось до 29,94 млн. т. При этом в Китае видимый спрос сократился на 2,4%.

Китай не предоставил данные о внешней торговле цветными металлами за второй квартал, поэтому аналитики WBMS могут только оценивать объем его экспорта алюминия (включая готовую продукцию из этого металла) в первом полугодии в 2,43 млн. т, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт" 

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