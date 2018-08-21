Лауреат премии "Глобальная энергия"-2016 Валентин Пармон: "Академгородок 2.0 создаст новые кластеры для объединения науки, образования и производства"

На VI Международном форуме технологического развития "Технопром–2018", который проходит в Новосибирске, Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с Врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и Председателем СО РАН, лауреатом премии "Глобальная энергия"-2016 Валентином Пармоном обсудили развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".

В рамках научного центра будут реализованы 35 проектов по основным научным направлениям СО РАН. Программы призваны масштабно внедрять передовые технологии, создать на его базе центры коллективного пользования и новых производств. Среди перечисленных проектов – создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ", Центра генетических технологий, Центра аэродинамики, теплофизики и гидродинамики и пр.

Глава государства осмотрел макеты ускорительного комплекса "Супер С-Тау фабрика", нацеленный на обеспечение лидирующего положения российской науки в области физики высоких энергий, и синхротрона "СКИФ", который позволит российской продукции в области наукоемкого бизнеса конкурировать на глобальном рынке.

Владимир Путин заявил, что научно-технологический прорыв является одним из ключевых приоритетов развития государства. Президент уверен, что Россия способна совершить технологический прорыв, для этой цели нужно объединение усилия государства, бизнеса и науки. Новые технологии определяют эффективность экономики, повышают качество жизни людей и обеспечивают безопасность.

Международный форум технологического развития "Технопром", проходящий ежегодно в Новосибирске – одно из крупнейших технологических мероприятий России. На нем традиционно принимают решения, влияющие на развитие экономики всей страны, выступают чиновники высшего уровня, главы компаний-лидеров отрасли, презентуют новейшие инновационные разработки и привлекают миллиарды инвестиций в высокотехнологичные и инновационные стартапы. Ключевая тема форума в 2018 году - Наука как индустрия в условиях "идеального шторма".

Валентин Николаевич Пармон – Председатель Сибирского отделения РАН с 2017 года, академик РАН, лауреат премии "Глобальная энергия"-2016, специалист в области катализа и фотокатализа, химической кинетики в конденсированных фазах, химической радиоспектроскопии, химических методов преобразования энергии. Получил премию "Глобальная энергия" в 2016 году за прорывную разработку новых катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии, внесших принципиальный вклад в развитие энергетики будущего.

