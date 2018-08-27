Новикомбанк поддерживает экспорт гражданской продукции

Одним из приоритетных направлений деятельности Новикомбанка является поддержка программ по финансированию высокотехнологичной гражданской продукции, сообщила заместитель председателя правления Новикомбанка Анна Зверева в ходе круглого стола "Меры государственной поддержки экспорта гражданской продукции предприятий ОПК" на форуме "Армия-2018".

В стратегии развития Госкорпорации Ростех задача диверсификации производства сформулирована как одна из приоритетных. В этой связи Новикомбанк, являясь дочерней структурой Ростеха, принимает активное участие в системе господдержки экспорта гражданской продукции, подчеркнула Анна Зверева.

"Банк предоставляет кредиты экспортерам на пополнение оборотных средств и под залог экспортной выручки, финансирует покупателей продукции, в том числе с использованием механизма документарного аккредитива. Банк активно сотрудничает с Экспортным страховым агентством ЭКСАР, что позволяет клиентам снизить залоговую нагрузку и расширить географию поставок. Объем сделок Новикомбанка по финансированию российского экспорта, застрахованных ЭКСАР, превысил 110 млн долларов США", – сообщила она.

Новикомбанк участвует в качестве банка-гаранта или банка-кредитора в таких значимых проектах Госкорпорации Ростех, как создание авиационных двигателей для пассажирских самолетов, сертификация двигателя ПД-14 для самолета МС-21, проект по созданию авиадвигателя ПД-35 для дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета, а также проекты холдинга "Швабе" – "Светлый город" и "Интеллектуальная транспортная система".

Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР – государственное экспортно-кредитное агентство Российской Федерации, созданное 13 октября 2011 года для осуществления мер поддержки российских экспортеров. ЭКСАР выступает в качестве государственного института поддержки экспорта, реализуя страхование экспортных кредитов и российских инвестиций от предпринимательских и политических рисков за пределами России.

АО АКБ "Новикомбанк" входит в 30 крупнейших банков России. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех.