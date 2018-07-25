Проект "Честный кабель" информирует о причинах возникновения пожара в ТЦ "Зимняя Вишня"

По пятьдесят для трейдера
28 августа 2018, 15:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
25 марта 2018 года в г. Кемерово в результате пожара в Торговом Центре "Зимняя Вишня" погибло 60 человек, большинство из которых были дети. Исследование ООО "Бюро независимых экспертиз", опубликованное в газете "Коммерсантъ", по заданию Следственного Комитета РФ показало:
Компания "Элком-Электро" призывает сотрудничать только с добросовестными дистрибьюторами и производителями кабельно-проводниковой продукции.
Для всех желающих Компания "Элком-Электро" проводит бесплатную проверку кабельной продукции на соответствие ТР ТС, отраслевым стандартам. Вы можете заказать проверку у персонального менеджера или на сайте ЧЕСТНЫЙКАБЕЛЬ.РФ