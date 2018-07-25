Проект "Честный кабель" информирует о причинах возникновения пожара в ТЦ "Зимняя Вишня"

25 марта 2018 года в г. Кемерово в результате пожара в Торговом Центре "Зимняя Вишня" погибло 60 человек, большинство из которых были дети. Исследование ООО "Бюро независимых экспертиз", опубликованное в газете "Коммерсантъ", по заданию Следственного Комитета РФ показало:

Сечение почти каждого электрического провода в здании было занижено на 10-20% по сравнению с расчетным.



Из-за нарушений в электрической системе один из проводов постоянно перегревался, что привело к почти полной "термодеструкции" — разрушению изолирующего материала.



Перепутанные провода во многих распределительных шкафах. Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом.



Пожар возник в электропроводке, к которой были подсоединены светильники. Из-за оттепели с потолка на них закапала вода.



Система пожарной безопасности не сработала. Автоматы в системе освещения здания могли быть неисправными или вовсе отсутствовали. Также возможно, что между автоматами и лампами над детской площадкой оказалось слишком много проводов, и выключатели не успели среагировать.

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