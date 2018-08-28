В Подмосковье начали возводить фундамент первого мусоросжигательного завода

Строители начали заливать фундамент под первый мусоросжигательный завод вблизи деревни Свистягино Воскресенского района. Сейчас возводится первый сегмент предприятия: зона разгрузки мусоровозов и накопитель для отходов.

Завод вблизи Свистягина должен заработать в 2021 году. Он сможет принимать 700 тыс. тонн отходов в год. Этот объем будет распределяться на три линии и три котла, в них на специальных решетках будет сжигаться мусор. Завод будет занимать 12,5 га, совокупный объем инвестиций в него составляет около 30 млрд рублей.

На Свистягинский завод будут поступать непригодные для переработки отходы.

"Первоначальную сортировку будут осуществлять сами жители Подмосковья, разделяя мусор на два контейнера: один для сухих отходов (бумаги, пластика, стекла и металлов), другой для смешанных (для остатков еды, предметов гигиены и загрязненной органикой упаковки). Как сообщалось ранее, этот дуальный подход к сбору бытовых отходов заработает в Московской области с 1 января 2019 года", - сообщает ТАСС.

Затем содержимое контейнеров отдельными машинами будут вывозить на комплексы переработки отходов (КПО). Всего, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе построят 11 таких предприятий. Первый из них в Серебряных Прудах уже начал работать, второй откроется в сентябре в Зарайске, затем - в Рошале, Сергиевом Посаде, Кашире и Коломне.

На комплексах переработки отходов из мусора будут отбирать органику для производства компоста и технического грунта и полезные материалы, а оставшиеся после сортировок и непригодные для какого-либо вида переработки отходы направят на полигон или мусоросжигательный завод. Первые два завода в Воскресенском и Наро-Фоминском районах заработают в 2021 году, остальные два - в Богородском городском округе и Солнечногорском районе - запустят к 2023 году.

Типовой проект четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье делится на пять сегментов: приемное отделение для отходов, система сжигания, очистка дымовых газов, система генерации энергии и система обработки шлаков. Так же будет устроен объект в Свистягино. Технология таких предприятий принадлежит швейцарской компании Hitachi Zosen Inova.

Шипелов рассчитывает, что после КПО в поступающем на завод мусоре будут минимальные примеси органики и это не повлияет на производственный процесс.

Систему очистки дыма, который будет образовываться в котлах Свистягинского завода, начнут комплектовать в конце 2019 года, рассказал Шипелов:

- Это не один фильтр или маленькая установка. Две трети завода занимает оборудование, которое будет очищать дымовые газы. Это тысячи разных элементов, которые участвуют в процессах очистки, фильтрации, гашения. Установки фильтрации будут закупать за границей у одного из трех крупнейших производителей такого оборудования.

Несмотря на заверения инвесторов о безопасности завода для людей и экологии, его строительство вызывает опасение местных жителей. Завод возводится примерно в 1 км от ближайших домов деревни Свистягино Воскресенского района. После посещения строительной площадки Шипелов встретился с активистами деревни.

Бизнесмена на проселочной дороге встретили около 20 человек, которые требовали перенести завод подальше от их деревни, предоставить материалы экологической экспертизы проекта и выражали сомнение, что предприятие будет соответствовать нормам, по которым строились аналогичные заводы в Швейцарии.

- Давайте разберемся, возможно ли построить такой завод безопасно. Для этого вы должны его увидеть. Я предлагаю жителям Свистягино выбрать четырех представителей для поездки на идентичный завод, я лично буду их сопровождать. После этой поездки мы проведем общую встречу, и, уверен, восприятие завода начнет трансформироваться, - заверил Шипелов.

Чехов Вид