Владимир Путин поддержал идею введения эталонных тарифов в электроэнергетике

В ходе заседания комиссии по ТЭК в Кемерово Президент РФ Владимир Путин предложил ввести эталонный принцип тарифообразования в электроэнергетике. По словам главы государства, сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. "При этом эти деньги идут не на развитие региональной энергетики, а в карман конкретным лицам", - подчеркнул Владимир Путин.

Компания "Россети" неоднократно заявляла о необходимости перехода к эталонному принципу при формировании тарифов на передачу и распределение электроэнергии. От этого подхода, по мнению энергетиков, выиграют все: тариф на электроэнергию становится прозрачным и понятным потребителю, выравнивается стоимость электроэнергии в соседних регионах, что благоприятно скажется на их инвестиционной привлекательности, а энергокомпании получают экономически обоснованную плату за свои услуги для дальнейшего развития и модернизации инфраструктуры.