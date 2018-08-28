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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Владимир Путин поддержал идею введения эталонных тарифов в электроэнергетике

Владимир Путин поддержал идею введения эталонных тарифов в электроэнергетике

28 августа 2018, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

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В ходе заседания комиссии по ТЭК в Кемерово Президент РФ Владимир Путин предложил ввести эталонный принцип тарифообразования в электроэнергетике. По словам главы государства, сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. "При этом эти деньги идут не на развитие региональной энергетики, а в карман конкретным лицам", - подчеркнул Владимир Путин.

Компания "Россети" неоднократно заявляла о необходимости перехода к эталонному принципу при формировании тарифов на передачу и распределение электроэнергии. От этого подхода, по мнению энергетиков, выиграют все: тариф на электроэнергию становится прозрачным и понятным потребителю, выравнивается стоимость электроэнергии в соседних регионах, что благоприятно скажется на их инвестиционной привлекательности, а энергокомпании получают экономически обоснованную плату за свои услуги для дальнейшего развития и модернизации инфраструктуры.

Компания: ПАО "Россети"

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