Возобновлено строительство транспортной развязки на М-4 "Дон" к Новороссийскому морскому порту

ГК "Автодор" возобновила строительство транспортной развязки, обеспечивающей транспортный подход к юго-восточному грузовому району Новороссийского морского порта, говорится в сообщении "Автодора".

Транспортная развязка протяжённостью в 1,5 километра соединит юго-восточный грузовой район морского порта Новороссийска и федеральную трассу М-4 "Дон" в районе АО "Новороссийский судоремонтный завод" (НСРЗ, входит в группу НМТП) и АО "Новоросцемент".

Согласно проекту, двухуровневая развязка будет иметь четыре полосы движения. В рамках строительства также пройдет реконструкция участка улицы Сухумийское шоссе на подходах к транспортной развязке.

"Строительство развязки позволит автомобилям беспрепятственно въезжать и выезжать с территории порта, не создавая помех транзитному транспорту. Это повысит пропускную способность как дороги М-4 "Дон" на данном участке, так и всей транспортной инфраструктуры Новороссийского порта", - отмечается в сообщении.

Проект строительства развязки является частью комплексной программы развития Новороссийского транспортного узла, которая реализуется на основании Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2010-2020 годы) " и программы деятельности Государственной компании "Российский автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2021 годы).

Интерфакс