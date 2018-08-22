Хабаровские электрические сети готовятся к предстоящему отопительному сезону

В Хабаровске состоялось расширенное заседание правительства Хабаровского края под руководством вице-губернатора региона Сергея Щетнёва, посвященное подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду 2018-2019. С докладом выступил руководитель Хабаровских электрических сетей (филиал АО "ДРСК") Александр Бакай. Он рассказал участникам совещания о готовности сетевой компании к прохождению пика нагрузок.

По словам Александра Бакая, на текущий момент специалисты предприятия реализуют целый комплекс подготовительных мероприятий, среди которых особое место занимает исполнение ремонтной программы-2018.

"По состоянию на 1 августа мы провели капитальный ремонт 287 км воздушных линий электропередачи напряжением 110/35/10/0,4 кВ, что составляет более 50 процентов от намеченного плана. От лесного массива расчищено более 440 гектар просеки под воздушными линиями 0,4-110 кВ из запланированных 971 га. Кроме этого, отремонтировано более 300 единиц электротехнического оборудования на 54 подстанциях", - рассказал директор хабаровского филиала АО "ДРСК".

Отопительный сезон в Хабаровском крае традиционно стартует в конце сентября – начале октября. К этому времени специалисты Хабаровских электрических сетей завершат все основные работы по подготовке электросетевого комплекса к работе в зимний период.