Беспилотник "Калашникова" признан лучшим инновационным продуктом "Армии-2018"

Группа компаний ZALA AERO (входит в Концерн "Калашников") стала лауреатом Международного военно-технического форума "Армия-2018" и форума "Неделя национальной безопасности". Лучшим инновационным продуктом признан беспилотный авиационный комплекс ZALA 421-16E5V2.

Примененные при разработке инновационные подходы к решению технических и эксплуатационных задач, выделяют новинку среди всего мирового рынка, отмечают разработчики.

В частности, впервые в своем классе беспилотник ZALA 421-16E5V2 применяет автоматизированную систему обработки искусственным интеллектом и анализа данных оптико-электронной разведки, аэрофотосъемки в видимом и инфракрасном диапазонах, ведения радиотехнической разведки, а также ретрансляции видео и голосовой связи.

Продолжительность полета данного комплекса составляет 14 часов, а дальность управления превышает 120 километров. Одним из преимуществ комплекса является специальная целевая нагрузка воздушного лазерного сканирования, представляющая данные об изучаемой местности, включая рельеф, обнаруживает замаскированные объекты, включая любые изменения в природной среде.

Напомним, что по итогам завершившегося Международного военно-технического форума "Армия-2018" Концерн "Калашников" удостоен ряда наград. Концерн награжден благодарственным дипломом от председателя организационного комитета Международного военно-технического форума "Армия-2018", министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу.

Организационный комитет форума отметил вклад Концерна в подготовку и организацию "Армии-2018" и Международного форума "Неделя национальной безопасности".