ФСК ЕЭС установила новые трансформаторы тока на подстанции 220 кВ "Мираж" в Ханты-Мансийском автономном округе

Новое оборудование повысит точность учета электроэнергии и увеличит надежность электроснабжения потребителей, в том числе предприятий "Роснефти". Всего установлено 27 элегазовых трансформаторов тока.

В рамках реконструкции на подстанции монтируют новую аккумуляторную батарею и щит постоянного тока, что повысит надежность системы оперативного постоянного тока, служащей для питания вторичных устройств. До конца года инвестиции в модернизацию объекта превысят 33 млн рублей.

Дополнительно проведен ремонт линии электропередачи, соединяющей подстанцию с Нижневартовской ГРЭС. Установлены новые изоляторы и гасители вибраций, усилен грозозащитный трос, выполнен ремонт 18 разъединителей 220 кВ, расчищены 43,5 га трассы ЛЭП.

Подстанция 220 кВ "Мираж", расположена в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Введена в работу в 1988 году. Мощность объекта составляет 250 МВА.