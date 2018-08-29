Global Innovation Index определил место Российской Федерации в рейтинге инноваций

Корнельский университет INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) регулярно проводят свои исследования в области изобретений и инноваций разных стран. В этот раз организации проанализировали 126 стран, чтобы составить рейтинг современных и актуальных открытий. Выяснилось, что самый большой научный потенциал у швейцарцев, а вот Россия заняла лишь 46 место.

Стоит отметить, что исследователи проанализировали 80 факторов, включая регистрацию интеллектуальной собственности, заявки на патенты и даже создание приложений. Так же были рассмотрены все научные статьи за последний год.

Большой рывок сделал КНР, поднявшись с 22 на 17 место. Эксперты считают, что, несмотря на рейтинг, Россия продолжает развивать научную отрасль и выделять средства. С каждым годом финансирование на научные проекты увеличивается, государство заинтересовано в патентах, разработках и инновациях. Хотя до самых успешных стран россиянам предстоит проделать не малый путь.

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