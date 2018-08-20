"Мособлэнерго" исполнило 7,5 тысяч договоров техприсоединения с начала года

С начала 2018 года АО "Мособлэнерго" выполнило техприсоединение по 7 522 договорам. За этот же период заключено 9 198 договоров, что на 1 027 договоров больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Объем присоединенной мощности по исполненным договорам составил 179 МВт, договоров заключено на 243 МВт. От общего количества заявок 85% поступает онлайн через клиентский сайт "Мособлэнерго" moetp.ru.

Директор департамента технологических присоединений "Мособлэнерго" Роман Пекуров: "Количество заключенных договоров на техприсоединение потребителей показывает положительную динамику. Это связано с расширением зоны обслуживания компании и непосредственно с клиентской активностью. В настоящее время мы наблюдаем наибольший прирост заявок со стороны компаний и частных лиц, находящихся на юго-востоке и западе Московской области. Увеличение заявок, принимаемых через портал потребителя, - полностью заслуга "Мособлэнерго". Компания создает условия для комфортного сопровождения и исполнения договоров на техприсоединение с помощью электронных сервисов позволяющих подать заявку, не выходя из дома; узнать статус рассмотрения в режиме онлайн; произвести оплату услуг через Интернет".

